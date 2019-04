Galerii: Türil avati ringhäälingumuuseumi uus püsiekspositsioon

Mittetulundusühingu Eesti Ringhäälingumuuseum asutasid Ringhäälingute Liit, Eesti Raadio, Eesti Televisioon, ringhäälingu saatekeskus ja Türi linnavalitsus. Muuseum jõudis esimese püsinäituse avamiseni 18 aastat tagasi.

Rahvusringhäälingut muuseumi üldkoosolekul esindav juhatuse liige Joel Sarv ütles "Aktuaalsele kaamerale", et muuseum on ennast kindlasti tõestanud ja Rahvusringhääling toetab selle tegevust ka tulevikus. "Täna lõpuks valmis saanud raadionäitus on kindlasti üks verstapost selles töös ja tuleb siis edasi liikuda tele poole peale," ütles Sarv ja kinnitas, et ilmselt varem või hiljem tuleb muuseumile juurde võtta ka interneti pool.