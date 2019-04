Kristiina Ehin bändist Naised Köögis: meil on nii sotsiaalne kui ka poeetiline närv

Ansambli Naised Köögis liige Kristiina Ehin kinnitas "Ringvaates", et neil on nii sotsiaalne kui ka poeetiline närv, ent samas on nende repertuaaris ka lugusid, kus närv täiesti puhkab. Bändi liige Kairi Leivo lisas, et viimased kaks aastat on nad tegelenud uue loominguga, mis on jõudnud värskelt ilmunud albumile "Uhke ja vaba".

Sofia Joons tõdes, et kuigi algul said nad tõesti põhiliselt köögis oma bändiga kokku, siis nüüd teevad nad lugusid ükskõik kus. "Laeval, autos, kohvikutes, isegi lennukis oleme lugusid teinud," sõnas ta.

Video ja animatsioonid on laulule "Klaara ja Veera" teinud "Kosmosemuttide" autor Alar Pikkorainen ja animaator Leo Lätti: