1. "Jane"

Auhinnatud režissöör Brett Morgeni liigutav portreefilm silmapaistvast Jane Goodallist, kelle avastused šimpanside uurimisel muutsid maailma. Filmi aluseks on üle 100 tunni filmimaterjali, mis seisis enam kui 50 aastat National Geographicu arhiivis ja räägib Jane'i varasest tööst Aafrikas. Muusika on Philip Glassilt.

Eetris 02.05 kell 20.00 ETV2-s.

2. "Metsade aeg" ("The Time of Forests")

Prantsuse režissööri François-Xavier Drouet' dokumentaalfilmis lahatakse liialt kasumile ja tööstuslikule tootmisele orienteeritud kaasaegse metsamajanduse pahupooli: monokultuuride teget, mürgiste väetiste ja tõrjevahendite kasutamist, liikide väljasuremist. Otsitakse võimalusi kannapöörde tegemiseks, et tulevikus ei laiuks metsade asemel elutu ahermaa. Sõna saavad metsavahid ja teadlased, metsaomanikud ja langetustraktorite juhid.

Eetris 06.05 kell 21.30 ETV2-s.

LE TEMPS DES FORETS - Film annonce from Andanafilms on Vimeo.

3. "Orkaan" ("Hurricane: A Wind Odyssey")

Kuidas tekib orkaan? Mis toimub orkaani sisemuses ja milleks see troopiline tsüklon suuteline on? Hulljulged dokumentalistid ja NASA eksperdid jälgisid 1000 võttepäeva vältel laastava ilmastikunähtuse teekonda Aafrikast kuni Ameerika rannikuni. Tänu nende ennastsalgavale tööle valmis unikaalne ja tõetruu linateos.

Eetris 09.05 kell 20.00 ETV2-s

4. "Maa" ("Earth")

Igal aastal tõstavad inimesed labidate, ekskavaatorite ja dünamiidiga mitu miljardit tonni maakera pinnast ühest paigast teise. Nikolaus Geyrhalter vaatleb inimesi kaevandustes, kivimurdudes ja suurtel ehitusplatsidel nende lõpututes püüdlustes planeedi kohandada.

Eetris 13.05 kell 21.30 ETV2-s

5. "Toidu evolutsioon" ("Food Evolution")

Oscariga pärjatud Scott Hamilton Kennedy dokumentaalfilm võtab vaatluse alla GMO-de ehk geenmuundatud organismide ümber keerleva ägeda debati. Kuigi nii GMO-de pooldajad kui ka vastased on ühel meelel, et maakera rahvastiku toitmiseks on vaja toota turvalist, täisväärtuslikku ja jätkusuutlikku toitu, lähevad nende seisukohad lahku selles osas, mis on tõde, ja see muudab toiduteema ideoloogiliseks võitlusväljaks.

Eetris 16.05 kell 20.00 ETV2-s

6. "Spioonid planeedi tuleviku nimel" ("The Warning: How US and Russian Secret Services Collaborated on Climate Change")

Film USA ja Vene salateenistuste koostööst kliimamuutuste uurimisel.

Režissöör Paul Jenkins kirjeldab USA ja Venemaa luureagentuuride külma sõja järgset varjatud koostööd kliimamuutuste uurimisel. Selgub, et vanad vihavaenlased on murest planeedi tuleviku pärast järjepidevalt vahetanud omavahel nii sõjalist kui ka teaduslikku salainformatsiooni. Režisööri uurimus võiks loodetavasti raputada nn reaalpoliitika alusmüüre.

Eetris 20.05 kell 21.30 ETV2-s.

Vaata treilerit.

7. "Meelekindlus" ("Grit")

Kui Dian oli kuueaastane, hävitas kobrutav mudalaviin tema Indoneesia koduküla ning 60 000 Ida-Jaava elanikku oli sunnitud ümber asuma. Teadlaste hinnangul oli lähiaja suurimas keskkonnakatastroofis süüdi hargmaine maagaasikompanii Lapido, mis sattus puurides mudavulkaanile ja vallandas maakera sügavusest kuuma muda talitsematu voo. Film jälgib Diani kujunemist poliitiliselt aktiivseks teismeliseks, kes pühendab end võitlusele suurkompaniide ja raha võimu vastu.

Eetris 23.05 kell 20.00 ETV2-s

8. "Sojalism"

Järk-järgult on toidu tootmisest saanud vähestele suurkorporatsioonidele märkimisväärne tuluallikas. Filmis "Sojalism" jälgitakse sealiha ja sojaoa monokultuuride tööstuslikku tootmist Hiinast USA, Mosambiigi Brasiiliani. Tõetruu pilk sellele, milline võim on lääne ja Hiina suurfirmadel ning kuidas nad mõjutavad meie tarbitavat toitu. Sajad tuhanded väikeettevõtjad on pankrotistunud, suured põllumaad on tundmatu seni muutunud ja see toimub kõikjal maailmas. Kas nõudlus sojaoa järele ohustab meie planeedi elukeskkonda?

Eetris 27.05 kell 21.30 ETV2-s.

9. "Kliima termostaat" ("Global Thermostat")

Maakera kliima mõjutamine pole enam ulmekirjanduse teema, sellest on saanud teaduse uurimisvaldkond. Atmosfäärist süsinikdioksiidi kinnipüüdmine kunstpuudest metsa abil, päikesevalguse tagasipeegeldamine stratosfääris loodud osakestekilbiga... Teadlased otsivad lahendusi, kuidas kliimasoojenemist vähendada või isegi meie planeeti jahutada. Kuidas teoreetilisi lahendusi testitakse? Kas laboris tehtud avastused kehtivad ka reaalses maailmas? Filmis räägitakse kõige usaldusväärsemate lahenduste teostamisvõimalusest ja nende võimalikust mõjust majandusele ning keskkonnale.

Eetris 30.05 kell 20.00 ETV2-s.