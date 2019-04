Royal Blood lisandus Positivuse esinejatenimekirja

Royal Blood on Brightonist pärit rokkduo, mis alustas tegevust 2013. aastal ning on tänaseks välja andnud kaks täispikka albumit – "Royal Blood" (2014) ning "How Did We Get So Dark?" (2017). Bändi kuuluvad bassist/vokalist Mike Kerr ning trummar Ben Thatcher.

2014. aastal võitis bänd maineka muusikaajakirja NME parima live-bändi ning parima uue bändi auhinnad, samuti auhindasid bändi ka Brit Awards, Kerrang! Awards, Q Awards, GMA Awards ning aasta albumi kategoorias oli Royal Blood nomineeritud ka Mercury auhindade jagamisel. Oluline toetus tuli BBC-lt kui bänd lisati Sound of 2014 nimekirja ja ansambli Arctic Monkeys trummarilt Matt Heldersilt, kes kandis Royal Bloodi t-särki Glastonbury festivalil esinedes ning kutsus bändi hiljem ka nende kontserdi külalisesinejaks. Royal Blood on tuuritanud ka selliste elevate legendidega nagu Iggy Pop ja Foo Fighters.

Sel aastal esinevad Positivusel The 1975, Royal Blood, Disclosure (DJ set), Underworld, Cut Copy, Elderbrook, Superorganism, Ivan Dorn, Daddy Was A Milkman, Ewert and The Two Dragons, Ansis, Adam Naas, Husky Loops, Emma Jean Thackray, Very Cool People, Funk Therapy Collective ja paljud teised.

Positivus Festival toimub 26. ja 27. juulil Salacgrivas, Lätis.