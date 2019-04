"ENSV" lõpetab: vaata eredamaid hetki läbi aastate

Oskar Lutsu huumoripreemia laureaat ja "ENSV" stsenarist Villu Kangur on tõdenud Raadio 2-le antud intervjuus, et ei tea, mis on sarja edu taga, kuid fänne jagub ka piiri taga. Kangur usub, et seda peab vaatajatelt küsima, mis neile sarja juures meeldib, kuid tõenäoliselt on edu taga jabur nõukogude periood. "See on siililegi selge, et eks meil igal ühel ole omad mälestused sellest ajast. Me oleme püüdnud teha läbilõike sellest jaburast perioodist," ütles Kangur.

Ka stsenarist Gert Kiiler on ERR Menule tunnistanud, et naudib seriaali tegemist täiel rinnal. "Minule on see lapsepõlve minek, nagu ajamasin minu jaoks, ma saan minna sinna aega, mis mulle kõige rohkem meeldib. Ma ei räägi nõukogude süsteemist, vaid 1980-ndatest, mis on minu kui 1974. aastal sündinud inimese jaoks kõige ideaalsem aeg," selgitas ta.

"ENSV" 12. ja ühtlasi viimase hooaja lõpuosa näeb ETV-s esmaspäeva õhtul kell 20.00.