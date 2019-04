Tomi Rahula Victori lavashowst: ma tõesti ei tea neid hindu

"Need summad, mis nad selle asja eest küsiks, on ikka viiekohalised ja mitte alguses, vaid pigem ülevalpool. Ma tõesti ei tea neid hindu, õnneks ma ei ole neid hindu kuulnud, mis nad sellise asja eest küsiks," ütles Rahula Raadio 2 hommikuprogrammis.

Rahula selgitas, et kuigi Eesti tiim tahtis etteasteks vajaliku videolahenduse kodus valmis teha, andis tänavuse Eurovisiooni produktsioonimeeskond märku, et võtavad visuaalse lahenduse enda kanda. "See on tegelikult nende töökohustus, kui produktsioonitiim peabki tootma lavashowd, siis ma näen, et see on väga hea, et nad nii seda teevad ja vastu tulevad," ütles Rahula.

Lavale tuuakse sama efekt, mida Eesti Laululgi näha sai, kus Eesti eurolaulja Victor Crone oli tormipilvede vahel. Just seda efekti sooviski Tel Avivi tiim ise toota. "Tegelikult on selles mõttes hea, et neid ennast huvitab see asi, et nad tahavad selle ise toota ja esimese proovis me salvestame selle," lausus Rahula.

Tel Avivi meeskonnaga läbirääkimised ei läinud Rahula sõnul aga ludinal. "Päris mitu kuud räägiti ja saadeti meie storyboarde, neid videokonverentskõnesid oli. Lõpuks nad saatsid meile kaks varianti, üks variant on efektiga ja teine variant, kuidas silmamoondust teha ilma selle efektita," lausus Rahula ja täpsustas, et Eesti tiim valis riski kasutada videoefekti.

Rahula on enne Eurovisiooni jõudnud Tel Avivis käia kaks korda - Eurovisiooni eelkoosolekul ja postkaardi filmimisel. Rahula sõnas, et Tel Avivis tegutseva tiimiga on ka keeruline olnud. "Kui seal mingid asjad kokku lepid ja hakkad selles rütmis tegutsema, siis mingi aja pärast need kokkulepped muutuvad. Ma räägin ennekõike just hindadest ja rahadest," tunnistas ta.

Eestist sõidab Tel Avivi kohale umbes 20-liikmeline delegatsioon, kelle hulka ei kuulu Saara Kadak. "Ta algul pidi küll tulema, aga otsus heliloojate ja lauluproduktsioonitiimi poolt oli selline. Miks ta täpselt ei tule, ma ei ole Saaralt ega kelleltki küsinud," tunnistas Rahula.

Küll aga on meeskonnas heliloojad, autorid, lauljad, backartistid ja ERR-i töötajad. Eesti euroloo produtsendid on Owe Musting ja Krista Luts. "Ettevalmistused on tegelikult lihtsad, üks on süstemaatiliselt suhelda välismaaga, kuidas lavashow hakkab välja nägema, et kõik ühtmoodi mõistaks. Siinpool muusikad lihtsalt harjutavad-harjutavad-harjutavad. Victor ei ole ju väga kogenud artist, teema jaoks on lavashow puhul olulised kaameraplaanid ja asjad," rääkis Rahula, mida veel enne Tel Avivi sõitmist tehakse.

Eesti etteaste puhul tunneb rahula, et seljatagune on tugev. "Tänasel päeval 95 protsenti Eurovisiooni vaatajatest, kes seda üritust tol momendil vaatavad ja hindavad, reaalselt ei tea teiste maade lugusid. Nad näevad asja esimest korda ja oluline on, et lavashow oleks hea, artist annaks endast parima ja siis oleks kõik hästi," ütles Rahula ja andis lootust, et rootslased on sel aastal meile toeks. "Kindlasti Rootsis on see läbi käinud ja meediast on see läbi käinud. Nad teavad, et Eestit esindab rootslane, Rootsi playlistides on see lugu olemas," arutles Rahula, et ehk saab Victor oma kaasmaalastelt lisatuge.