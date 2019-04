Regatt salvestas uue singli fännide soovitusel

"Ühel peol tuli meie juurde üks tüdruk, kes soovitas meil kuulata ühte toredat laulu 1980datest. See tundus meile kohe kaasahaarava meloodiaga. Proovisime seda publiku peal paaril kontserdil ning selgus, et rahvas teab seda lugu väga hästi ning see osutus väga menukaks tantsulooks", rääkis bändi solist Marek Jürgenson.

Nii saigi bändiga otsustatud, et võiks salvestada vanast Fiordalisio ja Monitori hitist uue Regati stiilis versiooni. "Meile meeldisid väga ka loo sõnad, mis tundusid tänapäeva Eestis väga ajakohased. Täname oma fänne heade soovide eest ning ootame ka edaspidi häid soovitusi," lisas Jürgenson.

Regatt on live tantsubänd mis on tegutsenud järjepidevalt aastast 2004.