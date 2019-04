Laupäevasele talgupäevale on end registreerinud 18 000 osalejat

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüüri sõnul on ettevalmistused üle-eestiliseks talgupäevaks sujunud hästi. "Head vastukaja on saanud nii laulu- kui ka tantsupeo juubeliaastaga seotud talgud, õueraamatukogude meisterdamine kui ka nurmenukutalgud, millele me tänavu üle Eesti rohkem tähelepanu pöörame," rääkis Tüür. "Samas on sadades paikades üle Eesti kavas traditsioonilisemad kevadised talgutööd ning praegu käivad usinad ettevalmistused ühiseks talgupäevaks eeloleval laupäeval," lisas ta.

Töökäsi oodatakse igal pool, kuid enda kirjapanek Teeme Ära kodulehel on oluline just seetõttu, et talgujuhid saaksid paremini valmistuda nii tööde, töövahendite kui ka talgusupi varumiseks.

Veel pole hilja ka talguid kirja panna, inimesi kaasa kutsuda ning oma kogukonna või kodukandi jaoks vajalikud tööd ühiselt plaani võtta. Hiljemalt 30. aprillil Teeme Ära kodulehel registreeritud talgupaikadesse jõutakse kätte toimetada ka talgute stardipakett, mis sisaldab praktilisi nõuandeid ja valiku abivahendeid talgupäeva paremaks ettevalmistamiseks.

Tänavune talgukevad kulmineerub maikuu esimesel laupäeval, 4. mail peetava üle-eestilise Teeme Ära talgupäevaga, võttes fookusesse erinevad talguteemad. Koostöös Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutusega on sel kevadel üks üleskutse korrastada oma kodukandis laulu- ja tantsupeo tuleteekonnale jäävaid kultuuriväärtuslikke paiku. Samuti kutsutakse eestimaalasi kaasa lööma õueraamatukogude meisterdamise algatuses ning osalema nurmenukutalgutel, mille eesmärgiks on aidata Tartu Ülikooli teadlastel hinnata meie looduse liigirikkust ja seisukorda. Kuid nagu ikka, on Teeme Ära talgupäeval teretulnud ka kõik muud tööd ja tegemised, mis kodukandis vajavad ühist ärategemist.

Teeme Ära talgupäev on kümnete tuhandete eestimaalaste igakevadine suursündmus, et tulla kokku ja teha üheskoos ära kodupaiga kõige vajalikumad tööd. Talgute registreerimine talguveebis algas märtsis, stardipakettide laialisaatmine ja talguliste kirjapanek saavad hoo sisse aprillist ning ühine üle-eestiline talgupäev toimub traditsiooniliselt maikuu esimesel laupäeval. 2018. aastal korraldati üle Eesti kokku 2177 talgut, millest võttis osa 53 128 inimest ehk neli protsenti eestimaalastest.