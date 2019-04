Lauri Kaare "Tasujatest": ei imesta, kui see 22 aastat vanast laevafilmist mööda pressib

Avengersi superkangelaste saaga on lõpule saanud filmiga "Tasujad: Lõppmäng", mis lõi avanädalavahetusel kassarekordeid. Filmientusiast Lauri Kaare selgitas, miks 11 aasta jooksul kinodesse jõudnud 22 filmi sellest saagast on tekitanud taolise fenomeni.

"Tasujate" saaga sai alguse 11 aastat tagasi "Raudmehe" ilmumisega. Kaare ütles "Vikerhommikus", et ilmselt ei osanud ka Marvel ette näha nii pöörast edulugu. "Oli ju Marvel 1990ndatel majanduslikus madalseisus ja tuntumate kangelaste õigused maha müünud," ütles Kaare, et näiteks "Ämblikmees" müüdi Sonyle ja "Wolverine" Foxile.

Kaare sõnul on aga ajalugu näidanud, et kui lugu on hea, võib edu tuua ka tundmatu kangelane. "Parim näide on "Galaktika valvurid", kui sul hambuni relvastatud pesukaru ja rääkiv puu kuuluvad ansambli peategelaste hulka. Kui palju oli hukukuulutajaid, et Marvel kukub esimest korda näoli ja sellest ei tule midagi, aga nad on võtnud vähemtuntud kangelasi ja teinud neid inimestele südamelähedaseks," selgitas Kaare, miks "Tasujaid" selline edu on saatnud.

"Tasujad: Lõppmäng" purustas avanädalal kõik rekordeid ja avanädalavahetusega kujunes piletituluks 1,2 miljardit dollarit. Kaare sõnul on raske öelda, kas film suudab ka Steven Spielbergi "Avatari" ja "Titanicu" vaadatavuse rekordid ületada. "Ei imesta, kui see esikolmikusse sisse trügib ja võib-olla nüüd juba 22 aastat vanast laevafilmist mööda pressib," ütles Kaare, et "Tasujate" viimane film võib vaadatuimate filmide esimeste sekka mahtuda küll.

Uues osas on lisaks suurejoonelistele võitlusstseenidele mängitud ka kangelaste isiklike probleemidega. "Kaalul ei ole mitte vähem kui kogu Universumi saatus, Robert Downey Jr ei jää nooremaks, ega me keegi ei muutu nooremaks. Varem või hiljem peavad kangelased kõrvale astuma, et teistele ruumi anda," paljastas Kaare veidi uue filmi sisu.

Film on tekitanud furoori kogu maailmas ja Kaare sõnul oli Hong Kongis juhtum, kus kinosaalist väljunud fänn sai kerepeale, sest paljastas järgmistele kinolistele, mis filmis juhtub. "Ta oli saanud koheselt füüsilise noomituse. Mitte, et me õigustaks vägivalda, aga antud juhul oli see hädavajalik," tõdes Kaare.

"Tasujate" 22 filmist koosnevat saagat nimetas Kaare fantastiliseks. "See, kui sul on nii palju palle korraga õhus, sa suudad nendega edukalt žongleerida ilma et ükski maha kukuks ja lood nii fantastilise terviku," põhjendas ta.

Kaare sõnul on nüüd küsimus, millega Marvel pärast seda lagedale tuleb. Kaare sõnul selgub see alles juulis pärast "Ämblikmehe" uut filmi. "On ju selge, et kindlasti ei jää järjeta eelmise aasta megahitt "Must panter"," arutles Kaare, lisades, et ilmselt saab oma filmi ka Scarlett Johanssoni kehastatud Must Lesk.