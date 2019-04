I Wear* Experiment andis välja EP Ott Tänaku filmi muusikaga

"Meie jaoks oli tegemist hea ja õpetliku kogemusega," rääkis bändi multiinstrumentalist Hando Jaksi. "Spordis ja muusikas on palju sarnaseid jooni, mõlemad nõuavad väga tugevat meelekindlust, vankumatut tahet ja palju tööd. Filmi treileri lugu "Legends Are Made" põhimõtteliselt sellest räägibki. Were you born to greatness? No, legends are made. It's hard and pays less, now get out of the way. Is there life so painless? No, lessons prevail," selgitas Jaksi.

Nagu suur osa eestlastest, elavad ka I Wear* Experimenti liikmed Oti ja Martini sõitudele kaasa.

Muusikat saab kuulata erinevatelt digiplatvormidelt nagu näiteks Spotify ja Deezer.

I Wear* Experimenti näeb lavalaudadel 9. mail Von Krahlis koos ansambliga Catapulta ning 11. mail Helsingis, klubis On The Rocks koos ansambliga Ideomotor (FI).