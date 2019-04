Mai Leisz: hingedel ei ole vanust

Basskitarrist Mai Leisz tunnistas saates "Hommik Anuga", et kuigi neil on abikaasaga väga suur vanusevahe, siis kohtumõistjaid kuulata ei tasu, kuna sobima peavad ikkagi hinged, mitte numbrid passis.

"Ma arvan, et hingedel ei ole vanust. Samas on ju hinged need, mis omavahel sobivad, mitte numbrid passis," rääkis Mai.

"Ma arvan, et igaüks tunneb ise, mis on tema jaoks õige. Kohtumõistjaid on kõik kohad täis, lõppude lõpuks, kellele sa elad? Kas nendele kohtumõistjatele või iseendale? Ma arvan, et lõpuks igaüks elab ikkagi iseenda elu," lisas ta.

Saates esitas MaiGroup pala "Jackson's Front Yard".