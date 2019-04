Muusika sunnib Ingeri jalgpallist loobuma

Inger rääkis "Vikerhommikule" antud intervjuus, et "Coming Home" on talle endale väga südamelähedane, kuna räägib kodust. "Ma ei teadnud, et kohe, kui ma selle Eesti Laulule saadan, selline ime võib juhtuda, et inimestele tõesti läheb see korda. Mul on tõsiselt hea meel, et inimesed kuulavad seda," avaldas ta.

Värske singel "Willie" räägib väljamõeldud karakterist, poisist nimega Willie, kellel ei lähe küll väga hästi. "Vaatamata sellele on muusika positiivne," sõnas Inger. "Tekib kontrast. Sõnum on küll kurb, aga lõppude lõpuks jõuame ikkagi sinna, et kõik läheb hästi, vaatamata sellele, et on raske vahetevahel."

Praegu salvestab Inger ka oma debüütplaati, mis peaks valmis saama sügisel.

Muusika kaalub üles kooli ja jalgpalli

Keskkooli lõpetamise ja eksamitega aktiivselt tegelev Inger pärast lõpetamist esialgu edasi õppima suunduda ei kavatse. "Tegelikult see otsus tuli üsna hiljuti. Alguses oli plaan minna ülikooli ja võib-olla musikaalselt edasi ennast arendada, kuid sain ise ka aru, et võib-olla tõmban ennast liiga puruks sellega. Pigem jään ühe asja juurde. Teen seda muusikakarjääri, kuna praegu on selleks, ma arvan, kõige õigem aeg ja tegelikult õppida saab kogu aeg. Kui mingil hetkel tuleb aeg, kus ma saan seda teha, siis kindlasti lähen arendan ennast ülikoolis," rääkis laulja oma tulevikuplaanidest.

Jalgpallitreenerina tegutsev Inger tunnistas, et tegelikult tuleb tal ilmselt peagi loobuda muusika nimel ka pallimängust. "Nii kurb, kui seda teha on, siis praegusel hetkel ma pean valima muusika," sõnas ta. "Eks see keeruline on, aga see on paratamatus."

Ingeri arvates toob talle edu ühe tee valimine, millele keskenduda.