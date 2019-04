Vähk perekonnas tähendab püsivat kontrolli ja hoolt oma tervise eest

Nii oma ema kui ka isa vähile kaotanud Mait Malmsten käib regulaarselt ennast arsti juures kontrollimas.

"Viimasel ajal on tekkinud palju noori aktiivseid inimesi, nii mehi kui ka naisi, kes tõesti suhtuvad väga hoolivalt oma tervisesse," kiitis ka Maie Egipt inimesi, kes hoolsalt kontrollis käivad.

Egipti sõnul peavad eriti ettevaatlikud olema inimesed, kelle lähikonnas on vähk juba levinud. Kahjuks väga algses staadiumis ei pruugi vähk endast ka märku anda. "Minu meelest, mis on kõige hullem, on see, et kui inimene tunneb pikka aega, et tal on midagi viga ja ta ei lähe arsti juurde. See on väga kurb," ütles Egipt.