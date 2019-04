Laupäeval selguvad teadusvõistluse "Rakett 69" finalistid

Noorte teadusvõistluses "Rakett 69" on käes otsustavad hetked – eelviimases saates selguvad laupäeva õhtul need kaks osalejat, kes juba järgmisel nädalal lähevad vastamisi suures finaalis.

"Rakett 69" alustas võistlushooaega 30 taibuka noorega, kellest praeguseks on saatesse ja võistlusesse alles jäänud kolm: Annika, Tiago ja Calista. Finaalist lahutab neid väljakutse muukida lahti peadmurdvad krüptilised sõnumid.

Esimese finalisti väljaselgitamiseks peavad Annika, Tiago ja Calista dekodeerima matemaatilise tekstiülesande, kasutades asendusšifrit. Teine finalist selgub pingelises visuaalkodeerimisülesandes, kus finaalpääsme kood on peidetud mürapiltide sisse ja rebimine läheb eriti tihedaks.

Kes on need kaks parimat, kes asuvad järgmisel nädalal võistlema 10 000 euro suuruse teadusstipendiumi nimel, see selgub "Rakett 69" eelviimases saates ETV-s laupäeval kell 19.30. Suur finaal on eetris juba järgmisel laupäeval samal ajal.