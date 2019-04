Mai Leisz avaldas isikliku albumi: viimased aastad minu elus on olnud paras muinasjutt

"Paras kogus annet, suur kogus tööd ja muidugi ka näpuotsatäis õnne," nii võttis Mai Leisz "Vikerhommikule" antud intervjuus kokku edusammud, mis on ta nii kaugele oma karjääris viinud.

Bassimänguni jõudis tegelikult hoopis viiulit õppinud Mai täiesti juhuslikult. "Ma parasjagu mängisin Tiit Paulusega ja tema õpilastega sellises ansamblis nagu 2+2=5 ja sealt läks bassimängija ära edasi õppima. Siis ma niimoodi impulsiivselt ütlesin, et ma hakkan ise mängima, kui raske see ikka olla saab. Neli keelt ja selline lollikindel pill," naeris Leisz. "Aga näed ära armusin ja sellest päevast alates on meie teed koos käinud." Leiszi sõnul pakub basskitarr tegelikult isegi rohkem võimalusi kui viiulimäng.

Päikese ja kuu lugu

Äsja ilmunud plaat "Metamorphosis" erineb MaiGroupi senisest loomingust. Tegemist on Mai jaoks väga isikliku taustaga albumiga ning samamoodi on väga isiklik ka plaadi kaanepilt.

"Minu jaoks oli kuidagi hästi oluline ühendada reaalne foto ja luua sinna muinasjutulikkust juurde, sellepärast, et tuleb tõdeda, et viimased aastad minu elus ongi olnud üks paras muinasjutt," avaldas Mai. "Tahtsin tuua sinna sisse kuu ja päikese temaatika, mis on minu jaoks väga tähtis, sest esimene aasta, kui ma kohtusin oma nüüdse abikaasa Gregiga, siis mina elasin Rootsis, tema elas Ameerikas. Me olimegi nagu päike ja kuu, mina olin üleval siis, kui tema magas ja vastupidi. Samas tunned, et ei saa ilma teineteiseta eksisteerida. Kui ma lõpuks Ameerikasse kolisin, siis ta palus mu kätt täieliku päikesevarjutuse ajal, kui päike ja kuu üheks said."

MaiGroup ei jõu Eestisse küll kuigi sageli, kuid Mai sõnul rootslastest bändikaaslased harjunud, et aegajalt tuleb siin üles astuda ja neile väga meeldib Eestis. "Kõige ilusamad tüdrukud pidid siin olema ja muidugi söök on viimasel. Just eile ütlesid, et mitte kuskil pole halba kogemust olnud," rääkis muusik.

Mai Leisz ja Calle Stålenbring esitasid Vikerraadio otse-eetris loo "Gregory".