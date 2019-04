Galerii: Bobby McFerrin rõõmustas Jazzkaare külalisi

Neljaoktavilise hääleulatusega McFerrin on üks muusikamaailma imedest. Laulja tämbris kohtuvad värvikad mõjud globaalsetest kõladest – lisaks jazzile on sinna punutud maailmamuusika sooje rütme ja popmuusika kaasahaaravust. Jazzis on ta leidnud tunnustuse absoluutse tipuna – tema voolavad meloodiad, lopsakad harmooniad, leidlikud häälitsused, väljamõeldud keeled, vaikus, palved ja naer teevad tema igast kontserdist meistriteose.

1980. aastate algusest oma erakordsusega publikut vapustanud talent kogus kuulsust kontsertidega, mis kulgesid algusest lõpuni improviseeritult – hääleakrobaatika ja tubli annus huumorit said tema kaubamärgiks. Maailmas ei leidu muusikakuulajat, kes ei teaks McFerrini kõige nakatavamat hitti "Don't Worry Be Happy".



19. – 28. aprillini kestev festivali Jazzkaar kavas on üle 80 kontserdi Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Kuressaares, Narvas, Haapsalus, Raplas, Rakveres ja Murastes. Lisaks kontserdisaalidele jõuab Jazzkaar ka muusikasõprade kodudesse. Jazzmuusika kõlab tänu ulatuslikule linnaruumiprojektile veel kohvikutes, haiglates, rongides, trammides ning erinevates ootamatutes kohtades.



Jazzkaar 2019 peaesinejad on Bobby McFerrin, John Scofield, Joshua Redman ja Judith Hill.