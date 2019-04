Tanja laulis Madonnat kuulmise järgi: "silmadest" said "kartulid"

"Ma kasvasin üles VHS-kassettidega ja meil olid kodus igast kontserdisalvestused, kuna mu vanemad olid ka suured muusika- ja erinevate artistide fännid. Aga Madonna tuur oli esimene, mida ma VHS-kassettilt vaatasin ja see paelus mind, et inimene nägi laval vaeva – kõik oli lavastatud, ta ise liikus-tantsis väga hästi, sest ta on tegelikult ju tantsija ja alles siis laulja. Kuidagi tol ajal miski minus ütles, et ma tahan teha samamoodi nagu tema."

Ta tunnistas, et väiksena ta isegi laulis lauluvõistlustel tema lugusid. Kuna tol ajal internetti kasutada polnud, kirjutas ta sõnad kuulmise järgi maha. "Kohutavad vead olid – "silmade" asemel laulsin "kartulid" jne."

Tanja lemmikuim lugu on "Substitute For Love", mis on pärit 1998. aasta albumilt "Ray of Light". "See lugu puudutab mind kõige rohkem. Ma ise hea meelega alati laulsin seda kontsertidel ja tema tribüütidel. Ma ei oska seda seletada, see on mingi seletamatu side minu ja selle laulu vahel." Tanja tõi oma lemmiklugudena välja ka palad "Vogue" (albumilt "I'm Breathless", 1990) ja "Hung Up" (albumilt "Confessions on a Dance Floor", 2005).