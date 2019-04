Hollandlased aitavad eestlastel luua Baltimaade terviklikuimat virtuaalkogemust

"Noblessneri tehas oli teatavasti ajalooline sõjaväe allveelaevade tehas, kus tehti omal ajal innovatsiooni. Justkui tänapäevases idufirmas. Seal tehti allveelaevade ja sõjatööstuse innovatsiooni," märkis PROTO avastustehase idee autor Ott Roots.

"Me läksime keskuse kontseptsiooni luues ajas tagasi ja meie keskus toetubki peamiselt 100–150 aastat vanadele unistustele, leiutistele ja saavutustele. Me toome need leiutised ja leiutajad kõik ühe katuse alla kokku. Inimeste unistused üritame edasi anda virtuaalreaalsusega ja päris asjad toome sisse isetegevuslike eksponaatidega," lisas ta.

Suurematest asjadest tuleb tehasesse allveelaev, rong, roller glider, millega saab sõita 18 meetri kõrguselt katuselt peaaegu põrandale ja siis motoriseeritult uuesti üles tagasi. "Meil tuleb sinna tehase näol elektrit puudutav ekspositsioon, siis meil on natuke fotot puudutav ekspositsioon, lendamisega on väga mitu asja seotud, ja me lähme ka Maa sisse," nimetas Roots.

Kuigi eestlased on teinud Eestis, Euroopasse ja ka Aasiasse üksikuid virtuaalreaalsuse elamusi, siis ei ole nad Rootsu sõnul kunagi teinud ühte tervikut. Hollandi ettevõttel Enversed on tervikelamuste rajamise kogemus ja kuivõrd PROT soov oli, et kõik kümme elamust saavutaksid ühe terviku, toetuvad nad selles hollandlaste kogemusele.

"Nende jaoks oli see kontseptsioon hästi põnev, sest nad olid ise unistanud millegi sarnase tegemisest, aga kuna see protsess on üsnagi keeruline ja kulukas, siis meiesuguse partneri näol nad saavad natuke ka oma unistust ellu viia. Nad võtsid meid kahe käega vastu," lisas Roots.

See on üsna ainulaadne, et Enversed teeb 8–9 mängu ühele kohale, tunnistas Enversed Studios loovjuht Tim Van Der Grinten. "Tavaliselt soovitakse spetsiifilisemat meelelahutuslahendust mõnele virtuaalreaalsuse keskusele või meie äripartneritele. Aga varem pole tellitud tervet lugu. Tänu sellele läheb meil koostöö suurepäraselt, sest meil on ühtne visioon ja me armastame lugusid jutustada virtuaalreaalsuses."

Esimene mängudest on juba ka valmis – õhujalgratas.