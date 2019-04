Galerii: Nele-Liis Vaiksoo tutvus Afganistanis Eesti sõdurite teenistusega

"Siin viibides õpib järjest enam hindama seda, kus ma ise elan, vabadust, vabalt liikumise vabadust ja otsustamise vabadust. Eestis võid sa vabalt liikuda kartmata, et oled kellegi sihikul. Kuigi ka siin sõjaväebaasis viibides on näiliselt kõik rahulik, siis samas ikkagi tead ja tajud, et nii ei ole," ütles Nele-Liis Vaiksoo.

Eesti kontingent korraldas neljapäeval Kabulis koos muusikutega veteranipäeva tähistamiseks ühise grilliõhtu. Täna tutvustasid sõdurid külalistele eestlaste tööpiirkonnaks olevat Kabuli rohelist tsooni (green zone), kus asub enamik kohalikke valitsusasutusi ning riikide saatkondi. Muusikute visiit kulimineerub 26. aprillil toimuva kontserdiga Eesti- ja liitlassõduritele.

Eesti kontingent Kabulis koosneb Scoutspataljoni baasil moodustatud jalaväerühmast Estpla-29, rahvusliku toetuselemendi liikmetest ning Resolute Support missiooni peakorteris teenivast staabiohvitserist, kes täidab ühtlasi kontingendi vanema ülesandeid.

Estpla-29 teenistus Kabulis algas eelmise aasta novembris, üksuse ülesandeks Afganistanis on Kabuli rohelises tsoonis valitsusasutuste nõunike ja instruktorite eskortimine ning julgeoleku tagamine töökohtumistel Afganistani ametnike ja sõjaväelastega.