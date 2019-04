Riigikogu 100. sünnipäeva kontsert paneb ETV ekraanil kajama Eestimaa hääled

Riigikogu pidulik sünnipäevanädal kulmineerub reedel kontsert-lavastusega "Eestimaa hääled", millest kell 20.00 on kõik oodatud osa saama ka ETV vahendusel.

Sel teisipäeval möödus sada aastat Eesti riigi parlamendi loomisest. Piduliku nädala tipphetk saabub reedel, kui Estonia kontserdisaalis tähistatakse ajaloolist sündmust ainulaadse kontsert-etendusega "Eestimaa hääled". Veiko Tubina lavastuses kohtuvad Eesti tippmuusikute erilised tõlgendused meie oma rahva häälest ning külalised Estonias ja kodudes viiakse kaasa visuaalsele rännakule ajaloost tänasesse päeva.

Nii eripalgeline nagu on olnud riigikogu ja Eesti ajalugu, on ka kontsert, kuhu mahub žanriliselt väga mitmekesist muusikat ja etteasteid. "Eestimaa hääled" kontserdil saab osa erinevate ajastute muusikast ja Eestile omasest helikeelest, sest lavale astuvad kõrvuti klassikalise muusika esitajatega ka mitmed kuulsad kodumaised artistid. Lisaks Eesti Riiklikule Sümfooniaorkestrile, Curly Stringsile, Jarek Kasarile ja paljudele teistele on laval ka Utopia Entertainmenti tantsijad ning Emer Värgi loodud videokujundus.

Riigikogu 100. sünnipäeva puhul on Estoniasse kutsutud erinevate riigikogu koosseisude liikmed ja nende külalised. Piduliku sündmuse juhatab kõnega sisse riigikogu esimees Henn Põlluaas.

"Riigikogu 100. Eestimaa hääled" on ETV ekraanil reedel kell 20.00