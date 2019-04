Telliskivi loomelinnak tähistab kümnendat sünnipäeva

Pidustusi alustab Iris Kivisalu fotonäituse "Enne/Pärast" avamine väligaleriis, millele järgneb Eesti Kunstiakadeemia moestilistika tudengite installatsiooni "2700 liitrit" avamine. Õhtu jätkub linnaku seni ühe suurima ja mitmeid ruume hõlmava peoga.

"Nõukaajal parandati loomelinnaku alal vedureid ja toodeti elektroonikaseadmeid pea kõikidele mandritele. Nüüd tuksub siin Eesti loovtööstuse kogukonnaplatvorm. Vaatamata sellele, et traditsiooniline majandustarkus määras meid hukule, jäime püsima. Tõestasime, et ka väärtuspõhine majandamine võib olla jätkusuutlik. Täna tähistame seda, et meie algne kõhutunne pole meid alt vedanud, meil on toimiv kogukond ja oleme muutunud oluliseks linnaruumi osaks," rääkis loomelinnaku asutaja Jaanus Juss.

Reedesel avaõhtul leiab aset loomelinnaku üks seni suurejoonelisemaid pidusid. Labürint koos Jazzkaare festivali raames toimuva pidude sarjaga Disco Tallinn on vallutanud 11 erinevat ruumi, kohvikut ja baari ning lubab öö läbi ala varjatud soppides orienteeruda. Eesti kunstiakadeemia ning Balti filmi- ja meediakooli koreograafia tudengid astuvad peol üles linnadžunglist ja keskonnast inspireeritud moehäppeningiga, mis näitab tarbimisühiskonna valukohti.

Laupäev jätkub samuti sünnipäeva tähistava kirbuturuga Rohelises saalis. Jaak Juskega saab ajalootuurile seiklema minna kell 12. Oma 30. sünnipäeva tähistav Jazzkaar korraldab loomelinnaku sünnipäeva auks kell 23.00 Vaba Laval Grammy nominendi Jarle Berhofti kontserdi.

Pühapäeval ootab Erinevate Tubade Klubi kõiki Sünnipäevaklubisse, kus toimuvad nii vestlusringid kui ka intervjuud värvikate inimestega. Teiste seas võtavad sõna produtsent Toomas Olljum, muusik Raul Ojamaa ja disainer Ivo Visak. Veel arutlevad mitmed kultuuritegelased, kuidas isetekkinud kultuur saaks astuda vastu populismile.

Raadio 2 teeb saate "Reispass" avaliku salvestuse, kus Genka ja Ivo Tšetõrkin räägivad Amazonase reisil toimunust. Saab suppi ja torti ning osaleda EKA joonistamise töötubades, saada EKA tudengitelt näpunäiteid hea portfoolio koostamiseks, mängida bingot ja pinksi.

Uuel nädalal jätkuvad pidustused tuuride, töötubade, perepäeva ning ratta ja rula päevaga. Restoranid pakuvad sünnipäeva erimenüüd ja -tooteid. Avatakse ka pop-up pood "Made in Loomelinnak", kust leiab linnaku seinte vahel ja spetsiaalselt sünnipäevaks valminud loomingut. Pop-up poes saab näha ka EKA moestilistika tudengite tehtud loomelinnakust inspireeritud riideid. Mitmepäevane erisündmus "Peidus pool" lubab piiluda aga loojate tagatubadesse.

Telliskivi loomelinnak Eesti suurim loomemajandusliku ettevõtluse keskus, mida peab enda koduks 250 ettevõtet ja vabaühendust. Linnakus leiab aastas aset üle 600 kultuurisündmuse.