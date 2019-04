Inger laulab uues palas elus kohta otsivast poisist

''"Willie" on fiktiivne lugu ühest noorest poisist, kes otsib kohta elus. See lugu väljendab, et ükskõik kui halvad asjad on, tuleb jääda positiivseks,'' sõnas Inger.

Laulu sõnade autoriks on Karl-Ander Reismann, kellega koos kirjutati ka loo viis. Karl-Anderi produtsendikäe all valmis koguni kolm tänavuse Eesti Laulu finaali pääsenud lugu sealhulgas Ingeri eelmine singel ''Coming Home''.

"Salvestasime Willie juba tegelikult sügisel, koos teiste lugudega, aga kuna "Coming Home'il" läks üle ootuste hästi, pidime selle laulu välja andmisega pisut ootama. Ootan väga, kuidas publik uue loo vastu võtab," lisas Inger.

Märtsikuus USA-s MUSEXPO-l eduka esinemise teinud Inger on juba alustanud esimese albumiga töötamist ja uute lugude salvestamist. Uut materjali plaanib Inger publikule tutvustada osaliselt juba sellel suvel toimuvatel kontsertidel. Suuremad neist toimuvad Viru Folgil ja Hollandis Westerpop festivalil.