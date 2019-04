Birgitil ilmus värske ballaad "Silmapiir"

"See lugu sündis kõige viimasena ja sai plaadilt ka minu kõige lemmikumaks looks. Olen viimasel ajal välja andnud veidi kiiremat muusikat, aga ikka ja jälle tullakse minu juurde küsimusega, et millal jälle üks vägev ja ilus lugu välja tuleb. Tegemist ongi siis nii-öelda power-ballaadiga, nagu oli seda ka näiteks 2013. aasta Eurovisooni finaalis esitatud lugu "Et uus saaks alguse"," rääkis Birgit.

Loo autoriteks on Mihkel Mattisen, Timo Vendt, Kerli Puusepp ja Birgit.

Video on loole teinud Martin Heinla.

"Vastupidiselt tõusvale trendile filmida video väljaspool Eestit, arvan ma, et meil on Eestis niivõrd palju ilusaid ja vägevaid paiku, mistõttu meeldib mulle videod salvestada Eestis. Tahaksin loota, et seeläbi ehk keegi leiab ka endale uusi paiku, mida kodumaal ringi sõites vaatama ja uurima minna. Antud video on mulle eriti südamelähedane, sest suurem osa sellest on salvestatud Saaremaal, kus on minu juured - Sõrve sääres ning Panga pangal" tutvustas Birgit värsket videot.