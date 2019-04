Wateva avaldas koos Elina Borniga singli "Tell Me"

Elektroonilise muusika duo Wateva andis välja uue singli "Tell Me," millele on andnud oma hääle Elina Born. Lugu ilmus BBC Radio 1 saatejuhi Pete Tongi plaadifirma Deux Trois' alt.

Suvine singel "Tell Me" sai Wateva liikmete sõnul alguse juba eelmisel aastal USA-s. "Pete Tongi plaadifirma artistiesindaja Lucina Sinclair võttis meiega mullu veebruaris ühendust. Ta ütles, et meie lugu "My Love 2 U" on tal viimased paar nädalat peas mänginud ja soovis väga koostööd arutada," rääkis duo liige Kris Evan Säde koostöö algusest rahvusvahelise plaadifirmaga. "Sealt hakkasid asjad tasapisi liikuma. Tänapäeva muusikatööstuses on see väga levinud, et lood, mis saavad alguse aasta aega tagasi, tulevad alles nüüd välja."

Elina Borni kaasamine oli muusikutel juba varem mõttes. "Oleme alati Elinaga lugu teha tahtnud ja lõpuks see õnnestus. Tema hääle karakter oli selle loo jaoks täpselt õige," kommenteeris Säde. Wateva teine pool, Hugo Martin Maasikas lisas, et koostöö Borniga oli väga sujuv. "Vokaalid said juba esimese sessiooniga purki ja saime hakata materjali kallal töötama," sõnas Maasikas.

Wateva suundub kevadeks LA-sse, et uue materjaliga suvel tagasi kodumaale naasta. "Aasta teises pooles on midagi suuremat oodata," vihjas Säde. Duo seniavaldatud suvised ülesastumised on 23. juunil Pühajärve Jaanitulel ja 19. juulil Beach Grindil.