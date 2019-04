Ansambel Naised Köögis esitleb uut plaati "Uhke ja vaba"

Koos trükisooja plaadiga minnakse mai alguses kevadtuurile, et anda kontserte kümnes kontserdisaalis üle Eesti. Tuur algab 2. mail Antslast ja kulgeb läbi Jõgeva, Haapsalu, Haljala, Viimsi, Jõhvi, Märjamaa, Treimani Pärnumaal ning Tartu kuni Tallinnani välja, kus Salme kultuurikeskuses antakse emadepäeva õhtul, 12. mail viimane kontsert.

Plaat on valminud kahe aasta jooksul Eesti elu ja inimesi vaadates ja tähelepanekuid tehes. "Mõnd laulu tehes oleme tõmmanud oma köögiseintele hiiglaslikud valged lehed, et päeva lõpus kõik seigad ja naljakad juhtumised üles märkida. Eks iga laul tuleb selgeks vaielda, tuleb püüda üksteist üle trumbata ja intrigeerida. Meie laulutegemised meenutavad hasartset fantaasiamängu, kus kujutlusvõime saab tiivad ja igaüks püüab lauluks teha seda, millest hing haige või süda laulub," iseloomustavad Naised Köögis oma laulude tegemise protsessi.

""Uhke ja vaba" on hoiak, mida saab elus võtta sõrmenipsust, see aitab selga sirge hoida ja ennast hästi tunda, luua ja elu läbi huumoriprisma vaadata," kinnitavad Naised Köögis. "Loomulikult ei tähenda see hoiak kohustuste ja lubaduste peale vilistamist ning mõnikord võib elus olla nende märksõnadeni jõudmine päris pikk ja vaevaline teekond," lisas Katrin Laidre viidates loole, mis albumile pealkirja andis. "Millegipärast ütlevad eesti naised endi kohta harva uhke ja vaba, võiks palju sagedamini, enamasti kasutatakse neid sõnu hoopis rahvusest rääkides," kommenteeris Kristiina Ehin.

"Meie uuel plaadil on seekord väga palju mehi. Seal figureerib nii teada tuntud eesti mehi nagu Juhan Paadam, Koit Toome, Raivo E. Tamm, Igor Mang, Jaan Tätte, Oja ja Juur, hispaania lendur Alejandro, Uku Suviste, Viktor Crone, Hannes Võrno, Rainer Vakra, Pluuto ja Nublu jt, kui ka lihtsalt silmapaistvaid isasid, kes on koos lastekarjaga näiteks Laulupeole tulnud. Me vaatame neid huviga ja elame neile kaasa," kirjeldas Kairi Leivo.

"Kevad on tõesti ilus aeg ja ilma meesteta oleks kurb maailm," lisab Sofia Joons. Üks plaadi lugudest "Klaara ja Veera" räägib maailma esimestest naistest, kes eneselegi ootamatult hakkavad looma täiskasvanud mehi. See on karikatuurne räpistiilis maailma loomise laul, mis on ilmselt selle plaadi üks kõige intrigeerivamaid palasid. Uue singli ja selle põhjal loodud muusikavideo, mille on loonud kosmosemuttide autor Alar Pikkorainen, operaator Karl Gregor Jakk ja animaator Leo Lätti, esmaesitus on esmaspäeva õhtul ERR-i "Ringvaate" saates.