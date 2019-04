Raadio Tallinn pälvis jazziedendaja auhinna

Lisaks aasta jazzmuusik Raul Söödile pälvisid auhinnad laulja, helilooja ja arranžeerija Karmen Rõivassepp – noor jazzitalent, Raadio Tallinn Maian Kärmase eestvedamisel – jazziedendaja, aasta jazzansambli tiitel kuulub JT Conceptionile ning aasta jazziheliloojaks kuulutati saksofonist ning helilooja Maria Faust.

Raul Sööt on saksofonist, pedagoog ja helilooja, kes on Eesti parimaid suurtele koosseisudele kirjutavaid heliloojaid. Ta on muusikat loonud Raul Sööt Deeper Soundile, Eesti Raadio Big Bandile, Estonian Dream Big Bandile, EBU Jazz Orchestrale ja ja mitmetele teistele kollektiividele. Eesti Vabariik 100. sünnipäevale pühendatud kontserdil "9 hümni vabadusele" tuli esitusele tema ning Aleksander Paali ühislooming Estonian Dream Big Bandile ja orkestrile.

"See on eelkõige suur kompliment, mille annavad välja meie oma ringkonna inimesed. Paratamatult käib iga väiksema või suurema tunnustusega kaasas ka vastutuse koorem ja selle tajumine hakkab mulle alles kohale jõudma. Püüan olla selle vääriline," kommenteeris värske laureaat Raul Sööt. Võitja pälvib auhinnafondi 3500 eurot koostöös Kultuurkapitaliga, Tiiu Kirsipuu taiese ja Eesti Päevalehe aastatellimuse.

Jazziauhindadele esitati üle 60 kandidaadi, lisaks professionaalsele žüriile andis Eesti Päevalehe veebilehel oma hääle ka publik. Jazziauhinna eesmärk on laiemalt tunnustada Eesti aktiivsemaid, professionaalsemaid ja loomingulisemaid jazzmuusikuid nende kolme viimase aasta saavutuste eest.

Noor jazzitalent jazzlaulja, helilooja ja arranžeerija Karmen Rõivassepp pälvis auhinnaks Euroopa suurima jazzifestivali North Sea Jazz külastuse Telliskivi Loomelinnaku poolt, Music Estonia mentorluse, Tiiu Kirsipuu taiese, võimalus esineda Jazzkaare korraldatud kontserdil aasta jooksul ja salvestusvõimaluse Eesti Raadios.

Jazziedendaja Raadio Tallinn ja Maian Kärmas sai auhinnaks kõige nutikama JURA S80 espressomasina festivali Jazzkaar peatoetajalt JURAlt, Tiiu Kirsipuu taiese ning vabapääsme Jazzkaare ja Eesti Jazzliidu kontsertidele aasta jooksul. Aasta Jazzansambel JT Conceptioni preemiaks on 1000 eurot koostöös NOBE'ga ja Tiiu Kirsipuu taiese. Aasta Jazzhelilooja Maria Faust pälvis preemia 2000 eurot koostöös Eesti Autorite Ühinguga ja Tiiu Kirsipuu taiese.

19. – 28. aprillini toimuva festivali Jazzkaar kavas on üle 80 kontserdi Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Kuressaares, Narvas, Haapsalus, Raplas, Rakveres ja Murastes. Lisaks kontserdisaalidele jõuab Jazzkaar ka muusikasõprade kodudesse. Jazzmuusika kõlab tänu ulatuslikule linnaruumiprojektile veel kohvikutes, haiglates, rongides, trammides ning erinevates ootamatutes kohtades.

Jazzkaar 2019 peaesinejad on Bobby McFerrin, John Scofield, Joshua Redman ja Judith Hill. Mitte ühelgi varasemal aastal pole Eesti artistid esitlenud festivalil nii arvukalt oma värsket loomingut – jazzisõpradeni jõuab üheksa uut albumit. Festivali koduks on juba viiendat aastat Telliskivi Loomelinnak. Sel aastal ootab publikult värskelt renoveeritud Punane Maja.