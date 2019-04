Eksperdid: Eesti pääseb finaali, Austraalia võib esimest korda välja jääda

Euroblogi ajakirjanikud William Lee Adams ja Deban Aderemi tunnistasid, et edasipääsejaid on väga raske ennustada, kuid nende mõlema listis oli Eesti esindaja Victor Crone looga "Storm". "Ma arvan, et muusikaeksperdid austavad seda, aga ma pole kindel, kas publik selle taha koondub," arutles Adams.

Adermi ütles aga, et kui kuulajale meeldib Avicii, meeldib talle ka Victor Crone. "Kui sulle meeldib Skandinaavia popp, värske raadiomuusika ja sa tahad Eurovisioonile ka kommertskülge, olemata liiga lame, siis meeldib see sulle," kommenteeris Adermi.

Adams ennustas Crone'ile Tel Aviviks veelgi suuremat lavashowd kui Eesti Laulul. "Nende lavashow Eesti Laulul liikus suunas, mis mulle väga meeldis. Neil on Tel Avivis võimsam tehnoloogia, see annab mulle usku. Ta on ka väge telegeeniline," lausus ta.

Wiwibloggsi ekspertide edasipääsejad:

Küpros

Kreeka

Sloveenia

Tšehhi

Island

Portugal

Eesti

Ungari

San Marino

Soome

Wiwibloggsi ekspertide väljajääjad:

Montenegro

Georgia

Poola

Valgevene

Belgia

Serbia

Austraalia

Kuula kõikide riikide laule SIIT.

Wiwibloggsi autorite ennustuste kohaselt võib esimest korda Eurovisiooni finaalist välja jääda Austraalia. Austraalia liitus Eurovisiooniga 2015. aastal, sel korral esindab riiki Kate Miller-Heidke looga "Zero Gravity", mis on paljude hinnangul Eesti eelmise aasta euroloo "La Forza" koopia.

2019. aasta Eurovisoon toimub Tel Avivis Iisraelis 14., 16. ja 18. mail. Eesti esindaja Victor Crone astub esimeses poolfinaalis lavale 14. võistlejana. Esimeses, 14. mail toimuvas poolfinaalis on 17 võistlejat, kokku osaleb tänavusel võistlusel 41 riiki.