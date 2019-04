Beebilõust: selle retsi venna taga on tegelikult murtud inimene

"See, mis välja paistab, mis on meediast läbi käinud, need igasugused uudised ja varasemad kiiruseületamised, see rets vend, aga tegelikult see album näitab, et tegelikult on päris murtud inimene seal taga vahepeal," tõdes Elbing Raadio 2 hommikuprogrammis.

Uue albumiga kergitab Elbing Beebilõusta maski. "Ega Beebilõust ei ole kadunud tegelikult, artistina ta ongi Beebilõust, lihtsalt albumi nimi on "Andrus Elbing"," selgitas ta.

Uus album räägib Elbingu sõnul kuid kestnud keerulisest perioodist. "Oli perioode vahepeal, kus lumi langes ühekorraga maa peale. Ma arvan, et ma elan mingeid asju hullemini üle kui kõik teised inimesed, äkki. Ma ei tea, kuidas kõik teised elavad täpselt, aga võib-olla sellepärast loominguga tulebki," arutles ta.

Albumi kuues lugu kannab pealkirja "Vang", mis viitab justkui 2017. aastal vanglas veedetud perioodile. Tegelikult on Elbingu sõnul loo taust laiem. "See on väga täpne näide, et see on maskide kandmine ja raamides olemine. "Vang" ei räägi sellest, et ma olen päriselt vanglas, üldse mitte, see räägib, et me oleme iseenda vanglas," selgitas ta.

Elbing sattus 2017. aastal pooleks aastaks trellide taha, sest röövis sama aasta veebruaris Tallinnas Salme poodi. "Kui ma isegi teaks, ma ei oska öelda, mis see oli. Mult võeti seitse ainet verest välja pärast, see näitab nii mõndagi, korralik tripp oli seljataga, väga korralik, kuid kestnud," tunnistas räppar. Tema sõnul kestis segane periood pool aastat. "Ma ei tea, miks ma just sellise tee valisin, aga ju siis nii pidi minema," lisas ta.

Elbing ütles, et tegutses poodi röövides ilmselt teadlikult, kuid ise sellest juhtumist palju ei mäleta. Sama aasta augustis sai mees trellide tagant välja. "Vangla on koguaeg vangla, kui sa seal oled. Aastaajast sõltumata, seal vahet ei ole, mis aastaaeg on, seal on iga päev sama aastaaeg," ütles Elbing, et vanglas olemises pole midagi meeldivat.

Elbing on kriitiline vanglasüsteemi suhtes, öeldes, et see ei soodusta ausale teele tagasi pöördumist. "Siin on palju ka inimeses endas kinni, aga see keskkond, mis su ümber on, ja see süsteem, see ei soodusta hetkel kinnipeetava paranemist ja suunamist õiguskuulekale käitumisele, kindlalt," ütles ta.

Vanglas veedetud aeg mõjutab Elbingu sõnul elu ka väljaspool. "Kui me tahtsime uut korterit üürida, siis tuli see takistuseks. Leidsime vägeva korteri ja see oli takistus," ütles värskelt isaks saanud räppar.

Elbingu debüütalbum "32 Kuupi" ilmus 2011. aastal. Tema värskeim, järjekorras neljas album koondab lugusid, mis ei sobi peole või klubidesse. "Me isegi praakisime välja, meil oli paar potentsiaalset laulu, et jess, see läheb klubis peale ja on bänger, aga see ei sobi konteksti," ütles Elbing, lisades, et annab klubilood välja eraldi singlitena.