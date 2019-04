Rahvusringhääling kogub Balti keti mälestusi

600 kilomeetrit pikk Balti kett tõi tänavatele ja teedele kaks miljonit inimest Eestist, Lätist ja Leedust. Kõik ühise sooviga väljendada oma vabadusetahet. Tänavu möödub sellest ajaloolisest sündmusest 30 aastat, mida Eesti Rahvusringhääling tähistab ulatusliku dokumentaalprojektiga, kus oma loo räägivad nii Balti keti korraldajad kui ka inimesed, kes neil kuumadel päevadel välja tulid ja inimketiga liitusid.

Suvel valmivaks teledokumentaaliks on ERR algatanud mälestuste kogumise, et talletada erinevad lood, mis näitavad Balti keti ainulaadsust ja olulisust kolme riigi lähiajaloos. Mälestusi on oodatud saatma nii need inimesed, kes Balti ketis osalesid kui ka need, kes toonastele sündmustele muul moel kaasa elasid. "Mida tegid Balti keti ajal Sina?" – meenutusi sellele küsimusele mõeldes ootab rahvusringhääling 10. juunini. Teledokumentaali jõuab valik mälestustest ja lugudest, mis jäädvustatakse osaliselt intervjuudena. Kõik saadetud materjalid hoiustatakse okupatsioonide ja vabaduse muuseumis Vabamu, et märgiline hetk Eesti ja Balti vabaduseloost jääks tulevastele põlvedele tutvumiseks.

ERR ootab kirjalikke mälestusi (mahuga kuni 1 lk, koos kontaktidega) ja fotosid 10. juunini aadressil baltikett@err.ee.

Meenutused võib teele panna ka posti teel:

Eesti Televisioon

Faehlmanni 12

Tallinn

Märksõna: "Balti kett"