ETV2 toob mais eetrisse keskkonnakuu

Mais on ETV2 ekraanil taas keskkonnakuu, mis toob eetrisse kvaliteetsed keskkonnadokumentaalid.

Meie planeet elab läbi hiiglaslike muutuste aega. Kas taipame, mis ümberringi tegelikult tundub? Kas suudame oma ülimuslikkuses mõista õrna maailma, mis kuulub samavõrd teistelegi siinsetele asukatele?

Keskkonnakuu saab hoo sisse 2. mail 2018. aasta dokumentaalfilmiga "Jane". Auhinnatud režissöör Brett Morgeni liigutav portreefilm silmapaistvast Jane Goodallist, kelle avastused šimpanside uurimisel muutsid maailma. Filmi aluseks on üle saja tunni filmimaterjali, mis seisis enam kui 50 aastat National Geographicu arhiivis ja räägib Jane'i varasest tööst Aafrikas. Muusika on Philip Glassilt. Film on eetris kell 20.

Keskkonnakuu hingepõhjani vapustavad dokumentaalfilmid linastuvad esmaspäeviti ja neljapäeviti ETV2-s.