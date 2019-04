"Ringvaade" õpetas lehtkapsast, peeti ja avokaadot taaskasvatama

Eva Luigas selgitas "Ringvaates", et lehtkapsast on igati võimalik edasi kasvatada - selleks tuleks tema sõnul alles jätta mitte ainult juur, vaid ka juurekael. "Panen selle kaussi, valan vee peale ja jätan aknalauale," sõnas ta ja lisas, et nii pea, kui päike hakkab peale paistma, läheb juurekael roheliseks. "Ta saab fotosüntees ja välja hakkavad tulema muudkui uued lehed."

Samuti katsetasid Lõbu ja Luigas taaskasvatada punapeeti. "Hea on vaadata neid natukene nässuläinud juurikaid, mis hakkavad juba kevadel kasvama, sellist välismaalt sisse toodud heledat porgandit ei tasuks edasi kasvatada," tõdes Luigas ja mainis, et vett tuleks taimedel iga natukese aja tagant vahetada. "Peeti sellisel moodusel ikkagi ei saa, ainult pealseid."

"Kes tahab avokaadot kasvatada, siis soovitan osta pehme avokaado, seda ei taha ju keegi süüagi," kinnitas aiaekspert ja rõhutas, et avokaado puhul saab samuti pealseid, mida ei saa süüa. "Seda tuleb vaadata kui toataime."