Mait Malmsten võrukeelsest lavastusest: minu jaoks ta päris võõrkeel ei ole

Mait Malsten selgitas "Ringvaates", et lavastus räägib kirjaniku ja filosoofi Madis Kõivu pere loo. "Kui me seda sama materjali mängisime 1994. aastal oma kursusega lavakunstikoolis, siis ma ei mäleta, et oleks olnud pärast mingit kohutavat jama, et keegi millestki aru ei saanud," sõnas ta ja tõdes, et arvatavasti pole ka praegustel vaatajatel probleeme.

Samuti tõdes Malmsten, et kuigi ta ütleb aeg-ajalt mõne võrukeelse sõna, siis kõige hullemad on unenäod. "Seal räägib alalõpmata keegi meie trupist, aga kõige hullem on see, et kõik on korduse peal, kaks-kolm lauset käivad läbi kogu öö," ütles ta ja mainis, et võru keel ei ole tema jaoks siiski päris võõrkeel. "Ühtepidi on nii, et üks minu vanaisadest oli Valga- ja Võrumaalt pärit, seega sellist keeletunnetust oli minu lapsepõlvekodus palju, samuti õppisime me lavakunstikoolis terve semestri murdeid."

Hilje Murel tõdes, et ta on võru keele sees kasvanud ning saab sellest hästi aru, aga tal on ikka veel palju areneda ja õppida. "Ma ei ole kunagi põhjalikult neid lauseid läbi käia, need asjad, mida oled muidu möödaminnes kasutanud, neid saab nüüd korrigeerida ja täpsustada," ütles ta.