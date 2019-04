Filmiakadeemia otsustas, et Netflix jätkab Oscaritele kandideerimist

Netflix võitis lahingu filmimaailma tipprežissööri Steven Spielbergiga, kes ütles, et voogedastusplatvormide toodang ei peaks kandideerima Oscaritele.

Ameerika filmiakadeemia võttis vastu otsuse, et striimimiskeskkondade filmid võivad kandideerida auhinnale, kui nad jooksevad üle nädala Los Angelese kinos, vahendas Independent.

Filmiakadeemia president John Bailey ütles, et sel teemal olid teravad arutelud. "Kavatseme jätkuvalt olla kursis filmitööstuse muutustega ning arutame juhatusega filmide võimalikku Oscarikandidatuuri," kommenteeris ta.

Netflix on järgmise aasta Oscari galal tõenäoline nominent tipprežissööri Martin Scorsese uue teosega "The Irishman", mis voogedastusplatvormil selle aasta lõpus ilmub.

Spielberg ütles tänavuse Oscari-gala eel, et striimimiskeskkondade projektid peaksid jääma Emmydele, mitte konkureerima filmimaailma suurimale auhinnale Oscarile.

Filmiakadeemia juhtkond otsustas järgmisteks Oscariteks korrigeerida ka seni parima võõrkeelse filmi kategooria nime. Alates 2020. aastast jagatakse auhind hoopis parima rahvusvahelise filmi kategoorias. "Me mõistsime, et võõrkeelne on tänapäeva filmimaailmas aegunud väljend," kommenteerisid juhatuse liikmed Larry Karaszewski ja Diane Weyermann.

Järgmise aasta Oscarid antakse välja 9. veebruaril Dolby teatris Hollywoodis.