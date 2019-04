Alkoholikomm joovet ei tekita

Saatejuht Taavi Libe ja Ants Kask sõid enne "Vikerhommiku" intervjuud Vana Tallinna likööriga kommi, millel kümne minuti järel enam mingit jääknähtu polnud. Kask selgitas, et kommis on nii väike alkoholisisaldus, et see võiks vastata 0,02-promillisele joobele. "See tähendab seda, et alkoholikogus oli niivõrd väike, et ta on praktiliselt selle seadme tuvastamispiiri lähedal," põhjendas Kask alkomeetri näitu.

Sel aastal on politsei tabanud liiklusest juba 1776 joobetunnustega juhti, 0,28-promilliste jääknähtudega jäi vahele ka EKRE ministrikandidaat Marti Kuusik.

Kask selgitas, et sarnase joobe jaoks peaks inimene tarvitama kolme tunni jooksul kaks pudelit õlut. "Kui see oleks õhtune tarvitamine, et on möödunud 12 tundi, oleks see kogus viis pudelit või kümme ühikut," selgitas ta. "Eks see sõltub kõik sellest, kui palju aega on möödas alkoholitarbimisest. Organismi võime eemaldada alkoholi on ajas piiratud, see on suhteliselt konstantne ja püsiv. Öeldakse, et kogu organism töötleb ümber ühe ühiku või kümme grammi alkoholi tunnis," lisas ta.

Alkoholi tarvitamise tunnusteks loetakse Kase sõnul seda, kui väljahingatavas õhus on 0,1-0,24 milligrammi alkoholi. "Kui see üle selle läheb, on juba kerge joove. Seal on teatud individuaalsed erinevused ka, inimesel võib päris kõrge alkoholisisaldus olla, aga joobetunnuseid ei ole," lausus ta.

Kase sõnul on psühhomotoorsete reaktsioonide häired samad, olgu see kas tõusev või langev joove. "Seal võib teatud erinevusi olla impulsiivsuses või käitumises, väline käitumine on kindlasti erinev, aga juhtimisest tulenevad riskid on tõenäoliselt samad - reaktsioonikiirus on alanenud ja võetakse riske," ütles Kask.

Kask lisas, et kõige lihtsam seletus rohketele roolijoodikutele Eesti liikluses on see, et alkoholi tarvitanud inimesed tunnevad ennast ühel hetkel kainena, kuigi nad seda tegelikult ei ole. Sel on Kase hinnangul puht füsioloogiline põhjus. "Kui on tegemist tõusva joobega, inimene on äsja alkoholi tarvitanud, siis ta tunneb, et ta on purjus. Kui maksimaalne alkoholikontsentratsioon on saavutatud ja see hakkab langema, siis sellise langeva alkoholikontsentratsiooni puhul inimene selles samas punktis, kus ta tundis end varem joobes olevat, tunneb seal, et on kaine," selgitas mees, et inimesed subjektiivselt ei tunneta tihti, et neil on joove. Seetõttu tasub Kase sõnul enne rooli astumist kasutada alkomeetrit.