Ülemeelikust kutsikast Villust saab peagi tubli politseikoer

Neljakuust ülemeelikut koerakutsikat õpetab kuulekaks teenistuskoeraks Pärnu politseijaoskonna koerajuht Ene Miil. "Mina sain ta kahekuusena ja siis hakkab igapäevaselt õpetus peale. Tema puhul on see, et kui sa ta algul saad, siis on kodukord, kõige lihtsamad asjad ja kõik see käib läbi toidu," kirjeldas Miil ETV saates "Terevisioon", kuidas koolitatakse politseikoeri. Praegu koosneb Villu elu mängimisest, söömisest ja maailmaavastamisest.

Nagu paljud teised teenistuskoerad on ka Villu Belgia lambakoer malinois. "Ta on kiire ja tal ei ole nii palju iseloomulikke haigusi nagu praegu Saksa lambakoertel. Nad on vilkamad, neid kasutatakse sportkoerana väga palju," põhjendas Miil, miks just see tõug on teenistuseks sobiv.

Villu jääb patrullkoeraks, mis tähendab seda, et ta õpib nii jäljeajamist kui ka jõukasutust. "Jõukasutus tähendab, et ta peab vajadusel kaitsema mind ja kui on vaja, siis ta peab olema võimaline ka ründama," selgitas Miil.

Teenistuskoera õpetamine kestab umbes kaks aastat ja nende tööiga on kümme aastat. "Vastavalt sellele, kuidas tervis vastu peab," selgitas Miil.