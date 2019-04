Eeslanna Mai Leisz salvestas Los Angeleses uue albumi liblikaks saamisest

Saaremaalt pärit basskitarristi Mai Leisz (neiupõlvenimega Jõgi) tähelend on uskumatu lugu õnnelikest juhustest, mis on viinud andeka maatüdruku suurlinnade särasse ja muusika kõrgliigasse. Rootsi kõrgkooli õpingukaaslastega moodustatud MaiGroup on tuntust kogunud mitmete kontsertide ja heliplaatidega. Mai on aktiivselt tegutsenud erinevates funk-, pop-, jazz- ja bluusimuusika ansamblites ning teinud koostööd tippmuusikutega nagu Doug Seegers, Jackson Browne, Philip Hamilton, Greg Leisz, Tõnis Mägi, Riho Sibul, Raul Vaigla ja paljud teised.

Lisaks MaiGroupi muusikutele mängivad albumil kuulsad külalismuusikud Bill Frisell, Charles Lloyd ja David Crosby.

"Muusika räägib neist suurtest muutustest, mis minu elus on toimunud – tüdrukust naiseks, Leisist Los Angeles'i, muusikatudengist maailmas tuuritavaks muusikuks, õnnetust õnnelikuks. Need muutused ei ole olnud üldse lihtsad ja kõige pimedamal hetkel, just siis, kui tundus, et murdun, sai minust see liblikas, kes nüüd lendab," selgitas Mai.

Aastal 2013 ilmus MaiGroupi debüütplaat "Luv", mis pälvis rohkelt kiitust ja tähelepanu nii kriitikutelt kui ka publikult. Järgnev stuudioalbum "You" tõstis ansambli uuele tasemele ning viis kokku kitarrist Greg Leisziga,

kes on mänginud koos lugematute maailmakuulsustega nagu Eric Clapton, Joe Cocker, Sheryl Crow, John Mayer ja Bruce Springsteen. Kitarrist andis plaadi ka rokikuulsusele David Crosbyle, kes kutsus Mai oma ansamblisse mängima.

2019. aastal on David Crosby ansamblil plaanis kolm kontserditurneed.