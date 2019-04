Ansambel ILM avaldas koostöös Avoid Dave'iga laulu

Ansambel ILM, mille liikmeteks on Jana Abzalon ja kitarrist Merje Kägu, avaldas 2017. aastal ilmunud plaadi "I Only Hear The Water" nimiloo remiksi. Uue versiooni autoriks on 2016. aastal Eesti muusikaauhinnaga pärjatud elektronmuusik Avoid Dave.