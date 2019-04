Rahuvalvajad Liisu ja Tanel elavad ohtliku töö kõrvalt normaalset pereelu

Bosnia veteran veebel Liisu Kallend ja Afganistani veteran veebel Tanel Kallend kohtusid lahingukoolis ning on koos elanud seitse aastat. Selle aja jooksul on mõlemad käinud kahepeale kokku viiel välismissioonil.

Liisu on teeninud kaks korda Bosnias ja Tanel kolm korda Afganistani sõjakolletes. "Seiklus, eks ta mingi seiklus ole," põhjendas Tanel ETV saates "Ringvaade", mis teda rahuvalvesse on tõmmanud.

Taneli sõnul on sõduritöö amet nagu iga teine, lihtsalt selline, kus elu võib ka ohus olla. Liisu tõdes, et tema sellele ei mõtle, kui Tanel taas missioonil on. "Ka Tallinn-Tartu maanteel on suur tõenäosus, et midagi juhtub. Ega seal nii palju suurem risk ka pole ja ma ei saa ju iga päev sellele mõelda," põhjendas ta.

Liisu ja Taneli kodus kasvab kolmeaastane tütar, kuid ema sõnul ei saa laps päris hästi aru, miks vanematel aeg-ajalt laigulised riided seljas on. Taneli sõnul teadsid nad Liisuga juba algusest peale, millised nende huvid on, seetõttu ei põhjusta ohtlik töö ka tülisid. "Meil on päris hästi kõik, kuidagi mõistlikud ja arusaavad inimesed üksteise suhtes," lisas Liisu.

Tanel sõidab uuele missioonile sel sügisel, Liisu pärast lapse sündi enam missioonile ei kipu. "Lapse kõrvalt kindlasti läheb iga korraga raskemaks, tüütu on vaadata läbi Skype'i, kuidas laps kasvab," tõdes Tanel.

Tanel lisas, et kuigi kaaslased, kellega ta missioonil käib, on talle väga lähedased, peab ta kodus ootavad tüdrukuid kõige tähtsamaks. "Pere on ikkagi esikohal, selge on see," ütles ta.