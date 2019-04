Grete Lõbu ülikangest Robusta kohvist: täna öösel me ei maga

Kui Brasiilia kohv polnud Reikopile meeltmööda, siis Peruust pärit kuivtöödeldud kohv meeldis talle juba rohkem. "See on nagu kohvinüansiga morss," arutles Lõbu.

Kofeiinirohket Robusta kohvi pidasid saatejuhid kibedaks ja halvaks. "See on väga halb, minule see üldse ei meeldi," oli Reikopi esimene reaktsioon. "Igatahes oli see väga huvitav kohvikogemus," võttis Reikop maitsetesti kokku.

Grossfeldt selgitas, et Robusta kohvi ergastav mõju avaldub 45 minutit pärast selle joomist. "Täna öösel me ei maga," lausus Lõbu.

Juba sel reedel ja laupäeval toimub Kultuurikatlas kolmandat korda Tallinn Coffee Festival, kus tutvustatakse kohvimaailma uusimaid trende. Lisaks kohalike ekspertidele ja röstikodadele osalevad üritusel ka mitmete välisriikide kohvimeistrid.