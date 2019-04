Maailmameister Nikolai Novosjolov serveeris koolilastele brokolisuppi

"Mõte tuligi sellest, kuidas tõmmata tähelepanu koolitoidule. Eesmärk on vaheldusrikkust pakkuda koolitoidule ja tõstatada teemat, et inimesed hakkaksid koolitoidule mõtlema," ütles koolitoitlustaja Daily müügijuht Tiiu Endrikson.

ETV saade "Ringvaade" käis kahekordse maailmameistri Nikolai Novosjoloviga

Westholmi gümnaasiumis tema koostatud retsepte katsetamas.

Koolilastele menüü väljamõtlemine ei olnud tippsportlase sõnul lihtne. "Kuna võtan hea meelega igasuguseid pakkumisi vastu, siis võtsin ka selle. Miks mitte proovida," küsis Novosjolov.

Novosjolovi laste lemmiktoit on liha, aga tema ise suur kokk ei ole. Koolalstele pakkus Novosjolov brokolisuppi. "Oluline on see, et toit oleks tervislik, muidugi peab arvestama sellega, et tegemist on lastega, nad peaksid seda tervislikku toitu sööma. Siis oli paras nuputamine, valik langes just brokolisupile, sest see on kasulik tervisele," selgitas Novosjolov.

"Tähed taldrikus" projekt toimus 18. märtsist 18. aprillini Daily teenindatavates koolides üle Eesti.