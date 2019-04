Fotod: Cambridge'i prints Louis tähistab esimest sünnipäeva

Cambridge'i prints Louis sündis eelmise aasta 23. aprillil Saint Mary haiglas Londonis. Tema vend on viieaastane Cambridge'i prints George ja õde kolmeaastane Cambridge'i printsess Charlotte.

Louis on Briti troonipärimisjärjekorras viies oma vanaisa prints Charlesi, isa prints Williami, vanema venna prints George'i ja õe printsess Charlotte'i järel.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to share three new photographs of Prince Louis ahead of his first birthday tomorrow ????



The photographs were taken earlier this month by The Duchess at their home in Norfolk. pic.twitter.com/VOJ7rhKthz