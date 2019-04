Jazzkaare esinejate hulka kuulub tänavu ka Sudaani juurtega Ameerika räppar ja produtsent Amir Mohamed el Khalifa, kes on tuntud artistinimega Oddisee. 25. aprillil Vabal Laval esinev artist kinnitas ERR-ile antud intervjuus, et kuigi on kogu elu elanud Ameerikas, hoiab ta tänaseni end kursis Sudaanis toimuvaga.