Robert Linna: lapsesaamine teeb poisist mehe

Ansambel Elephants from Neptune on üks neist bändidest, kes täna Vabaduse väljakul Veteranirockil esineb. Solist Robert Linna ütles, et tema ise ajateenistust läbinud pole, kuid usub, et isaks saamine tegi temast lõbuks mehe.

"Vastus on täiesti selge - siis, kui ma sain lapse. Loomulikult sõjaväe distsipliin, ma usun, et see tuleb ikkagi noormehele kasuks ja kasvatab, ükskõik, kui mõrudaks see meele teeb, vähemalt paneb mingi perspektiivi paika. Aga lapsesaamine on üks asi kindlasti, mis teeb poisist mehe, see õpetab tõeliselt kannatlik olema ja suruma enda ego maha. Ma usun, et see on samamoodi ka kaitseväes," rääkis Linna "Vikerhommikus".

Linna ütles, et tema ei ole aega teeninud oma probleemsete randmete tõttu. "Minul on olnud probleem alati randmetega, aga see on juba pikem jutt. Mind sõjaväkke ei võetud," lausus Linna.

Linna lisas, et kui paljud noored püüavad tänapäeval sõjaväest viilida, siis tema on oma isa Ivo ja venna Kenti käest kuulnud jutte Vene sõjaväest, mida ei saa Eesti ajateenistusega võrreldagi. "Mul vend on rääkinud, et pidi olema mitu ööd ärkvel vahitornis valvel, lõpuks ta lõi naela seinale ja riputas end nagisse, et ta saaks magada, aga kaugelt paistaks, et ta seisab püsti," tõi Linna näite.

Robertil endal on aga lähiajal võimalus veelgi oma mehisust kasvatada, sest nädala jooksul sünnib tema perre teine laps.

Veteranirock alustab Tallinna Vabaduse väljakul kell 19. Kontserti kannab kell 20.30 üle ETV2.