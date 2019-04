Oddisee: muusikažanrid ei oma minu jaoks mingit tähtsust

Jazzkaare esinejate hulka kuulub tänavu ka Sudaani juurtega Ameerika räppar ja produtsent Amir Mohamed el Khalifa, kes on tuntud artistinimega Oddisee. 25. aprillil Vabal Laval esinev artist kinnitas ERR-ile antud intervjuus, et kuigi on kogu elu elanud Ameerikas, hoiab ta tänaseni end kursis Sudaanis toimuvaga.

Oddisee rõhutas, et mustanahalise ameeriklasena ei oma muusikažanrid tema jaoks mingit tähtsust. "Minu ümber on pidevalt kõiksugu muusikat, ma kogun selle endasse ja tänu sellele on minu muusikaline spekter ka palju laiem," tõdes ta, lisades, et oluline osa tema loomingust on ka bänd The Good Company, mis ei aita mitte ainult lugusid kontserdil ette kanda, vaid omab sõnaõigust ka produktsiooni juures. "Nad on kaasatud nii albumi loomise ajal kui ka kontsertidel," rõhutas ta.

Vaatamata sellele, et ta on kogu elu elanud Ameerikas, hoiab Oddisee end tänaseni kursis Sudaanis toimuvaga. "Seal oli hiljuti edukas ületõus, kolm kuud kestnud protestide abil lõppes kolmkümmend aastat väldanud poliitiline režiim, president tõugati võimult ja see kõik sündis ilma välise abita."

Viimase kümne aasta jooksul on Oddisee avaldanud hulgaliselt nii täispikki kui ka lühialbumeid, kuid tema tänaseks viimane plaat "The Iceberg" ilmus 2017. aastal. "Ma sain 2017. aastal oma esimese lapse ning otsustasin võtta väikese puhkuse," sõnas ta ja rõhutas, et praegusel hetkel töötab ta juba uue materjaliga.

Oma suurimate muusikaliste mõjutajatena tõi Oddisee välja hulga nimesid: Marvin Gaye, MAZE, Parliament, Earth Wind & Fire, Ohio Players, Carly Simon, Bob James, Tribe Called Quest, Jay- Z, Bone Thugs & Harmony, DMX, Ghetto Boys, Three Six Mafia, 8 Ball & MJG, The Roots, Mos Def ja DJ Battle Kat. "Ma võiksin seda nimekirja veel jätkata," mainis ta.

Kuula Oddisee viimast albumit "The Iceberg":