Victor Crone esindab Eestit Eurovisioonil Tel Avivis esimeses poolfinaalis. Kuidas on samas poolfinaalis üles astuvad riigid aga Eestile varem punkte jaganud? Graafikule on lisatud ka need riigid, kes lähevad otse finaali, kuid tohivad esimeses poolfinaalis hääletada.