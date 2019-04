Andrus Eelmäe: ma olen alkohoolik, endisi alkohoolikuid ei ole olemas

Andruse vanemad on näitlejad Herta Elviste ja Lembit Eelmäe. Kuigi tänaseks on mõlemad meie seast lahkunud, ütles Andrus, et küsib oma vanematelt iga päev nõu, vahendas ETV saade "Ringvaade".

"See on ju päris meelitav, kui su vanemad on kuulsad, tuntud inimesed. Kui on saatus nii määranud, et sa oled ühes teatris oma vanematega, kes on tippnäitlejad, ma ütleksin, et see on pigem takistus, sa oled rohkem luubi all," ütles Andrus Eelmäe, et tema kohta oli lihtne teha järeldust, et ta on kuulsate vanemate vari.

Andrus Eelmäe mängis Vanemuises üle 20 aasta. "Mul sellist suuremat edu ei olnud, tundsin ennast alakoormatuna ja mul on nukrad mälestused sellest, ma ei häbene seda öelda. Ühel hetkel minu lepingut enam ei pikendatud, 1998. aastal," ütles Eelmäe.

Mees hakkas varajases eas napsutama ning isa Lembit oli suuresti abiks sõltuvusest vabaks saamisel. "Isaga ajasime juttu, helistasin talle masendushetkel öösel kella kolme ajal. Isa ütles, et Andrus, sa suudad, sa oled nii tugev inimene," meenutas Eelmäe.

Eelmäe ütles, et on nüüdseks juba kümme aastat kaine. "Aga ma olen alkohoolik, endisi alkohoolikuid ei ole olemas. Ma ei praktiseeri, ma tunnen ennast hästi ja naudin kainust," ütles mees.

Eelmäe sõnul on sõltuvusprobleemist vabanemine igaühe enda teha. "Mingil hetkel ma tegin lõpu sellega, minu vaat on täis," rääkis Eelmäe.

Näitlemisele ei ole Eelmäe viimsani selga keeranud ja lööb kaasa Kanal 2 menukas seriaalis "Naabriplika". Lisaks on Andrus kaheksakordne isa. Esimesest abielust on Eelmäel kaks last, teisest abielust kolm ning veel kolm last, keda on kasvatanud nende emad. "Ma olen kursis kõikide käekäiguga, kõik on minu lapsed, kõik on ilusad ja andekad," rääkis mees.

Hiljuti pani Eelmäe tormilise elusaatuse kaante vahele raamatusse "Igavene poisike". "Tuleb hoida ikka last endas. Kui tuleb tuju võtta kelk ilusal talveilmal, tulla siia Toomemäele, oled sa 60, 70 või 80, kelgutad siit alla," ütles Eelmäe, et kõik, millest unistad, tuleb ellu viia.