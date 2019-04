Mattias Naan: minu elu ongi allapoole vööd naljad

"Ise valisime need nimed, et oleks lihtne ja tabal. Meil mõlemal on see, mida välja tuua - nina ja vunts," selgitasid koomikud ETV saates "Ringvaade".

Lavale toovad Gevorkjan ja Naan piinlikud lood elust enesest. Mehed ütlesid, et ERR-i eetris ei julge nad selliseid lugusid rääkida. "Kogu mu väike tagasihoidlik karjäär on saanud alguse sellest, et väga avatult räägid voodielu jamasid või mis iganes. Tihti öeldakse, et see on allapoole vööd huumor, odav ja labane nali, aga kui ma elangi sellist elu, ma ei näe, et ma petan inimesi," selgitas Naan.

Stand-up koomikud kutsuvad teineteist vendadeks, kuigi neil on erinevad emad. "Ringvaade" testis, kui hästi koomikud teineteist tegelikult tunnevad.

"Nina ja Vunts" jõuab lavale Alexela kontserdimajas 24. aprillil.