Inger kirjutas lõpukirjandis kunstist: loodan sellega puudutada eksami lugejaid

Tallinna 32. keskkooli õpilane Inger rääkis, et tema valis keskseks teemaks kunsti ning eksamil oli vaja kirjutada kirjandit ja teha lugemisülesannet, vahendas ETV saade "Ringvaade".

"Ma loodan, et läks hästi, ma ütlesin, et kunst on üks väljendusviise, mille abil saab inimene sõnumit edastada ühiskonnale. Ma loodan, et läbi selle kirjandi puudutan ma kuidagi just neid eesti keele eksami lugejaid," ütles ta.

Inger tunnistas, et tema sulg kirjandite osas liiga kergelt ei liigu, pigem kirjutab ta luulet. "Ma loodan, et aastate jooksul on see parandatud ja loodetavasti tänane kirjand läks hästi," ütles Fridolin.

Ingeril on ees veel inglise keel, multimeediaeksam ja matemaatika, mida ta kõige rohkem pelgab.

Fridoli ütles, et pärast kooli lõppu tahab ta veelgi enam pühenduda muusikale. "Ma kindlasti valin muusika ja ikka vaatan unistuste ja eesmärkide poole, et ka maailmalavasid vallutada," lausus Inger. Juba reedel avaldab Inger oma värske singli.