Prints Harry ja Meghan Markle said poja

Harry ja Meghan soovisid esiklast tervitada avalikkuse tähelepanu alt eemal, seda kinnitas 11. aprillil ka Kensingtoni palee. "Harry ja Meghan on võtnud vastu personaalse otsuse hoida lapse saabumist puudutav info salajas. Nad on väga elevil, et jagada rõõmsat uudist kõigiga, kui on saanud toredat sündmust pereringis tähistada," seisis palee avalduses.

BREAKING: The Duchess of Sussex gives birth to a baby boy https://t.co/NFt17OtuA9 pic.twitter.com/8WenkkcN4a — Royal Central (@RoyalCentral) May 6, 2019

Uue pereliikme üle saavad rõõmustada ka värske ilmakodaniku onulapsed, prints Williami ja hertsoginna Katherine'i kolm last George, Charlotte ja Louis.

Meghan Markle ja prints Harry astusid avalikkuse ette esmakordselt 2017. aasta septembris prints Harry loodud spordiüritusel Invictuse mängud, kus võistlevad lahingutes viga saanud endised sõdurid. Meghan Markle on tuntud eelkõige näitlejana sarjast "Pintsaklipslased" ("Suits").

Harry ja Meghan abiellusid eelmise aasta 19. mail.