ETV toob eetrisse kolmeosalise dokumentaalsarja Euroopa segastest aegadest

ETV-s alustab esmaspäevast kolmeosaline dokumentaalsari "Euroopa - kümme aastat segadusi" ("Inside Europe - 10 Years of Turmoil"). Eurotsooni võlakriis, sisseränne, natsionalism, Brexit. Kolmeosaline dokumentaal pakub ülevaate, kuidas Euroopa liidrid on lahendusi otsinud, mis otsuseid langetanud.

Euroopa Liit on seisnud viimastel aastatel silmitsi oma suurimate väljakutsetega. Film otsib vastuseid, kuidas Euroopa liidrid on neile lahendusi otsinud, mil moel on langetatud suuri otsuseid ja mis on toimunud kulisside taga.

"Euroopa - kümme aastat segadusi" esimene osa on ETV eetris täna õhtul pärast "Väisilma" kell 22.15.